Maltempo: elicottero Aeronautica militare recupera nella notte velista francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa nella notte la missione di salvataggio di un velista di nazionalità francese che si trovava alla deriva, a largo della costa laziale a bordo della sua imbarcazione ormai fuori controllo per le avverse condizioni del mare. Lo riferisce l'Aeronautica militare con un comunicato. L'elicottero HH139 dell'85 Centro ricerca e soccorso di Pratica di Mare, uno dei centri del 15mo stormo dislocati sul territorio nazionale é decollato su ordine del Comando operazioni aeree di Poggio Renatico, a sua volta attivato dal Maritime rescue sub center (Mrsc) di Civitavecchia vista l'impossibilità di intervenire via mare. Nonostante le condizioni meteo avverse, l'equipaggio é riuscito ad individuare il natante, e stazionando in volo sulla sua verticale a calare un aerosoccorritore, che con il verricello ha poi recuperato l'uomo. Dopo il rientro alla base, lo stesso elicottero è stato nuovamente attivato per una nuova missione, per la ricerca di un disperso in mare al largo di Terracina, purtroppo conclusa in questo caso con esito negativo. (Com)