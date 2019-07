Myanmar: crolla miniera nel nord del paese, almeno 14 morti

- Almeno 14 minatori e agenti della sicurezza sono morti oggi a causa di una frana nella miniera di giada di Hpakant, nello stato settentrionale di Kachin nel Myanmar. Lo ha riferito ai media locali il capo della polizia, Than Win Aung, mentre proseguono con urgenza le operazioni di soccorso per estrarre i corpi dalle macerie e cercare sopravvissuti. Aung ha riferito che fra le vittime si conta un agente di polizia, 14 corpi sono stati estratti dalla miniera e quattro persone risultano attualmente disperse. Di queste ultime, temute morte, due sono agenti della sicurezza che controllavano l'ingresso del sito minerario. La miniera di Hpakant è spesso stata al centro di incidenti di questo tipo: lo scorso mese di aprile un altro crollo ha seppellito un camion. Il governo ha ordinato di recente la sospensione di tutte le attività estrattive di Hpakant fra maggio e ottobre, periodo dei monsoni, ma diversi minatori continuano a lavorare all'interno dei siti minerari nonostante il divieto. Nel biennio 2016-2017, le vendite ufficiali di giada in Myanmar sono state pari a 671 milioni di euro, secondo i dati più recenti pubblicati dal governo nell'ambito di un'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive. Secondo gli analisti, tuttavia, il valore del settore, che esporta principalmente in Cina, è molto più alto.(Inn)