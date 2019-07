Iran: vice ministro Esteri russo invita Teheran a responsabilità su nucleare

- La Russia continua a sollecitare l'Iran ad agire in modo responsabile e ad astenersi dalle misure che potrebbero innescare l'escalation intorno al Piano d'azione congiunto globale (Jcpoa), noto anche come accordo sul nucleare iraniano, compresi gli aumenti della produzione di acqua pesante. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov in vista della riunione della commissione congiunta del Jcpoa a Vienna. "I colleghi iraniani non hanno rinunciato all'intenzione dichiarata in precedenza di non osservare i limiti del Jcpoa riguardanti la produzione di acqua pesante. Per quanto ne so, questa posizione rimane invariata, sebbene continuiamo a sollecitare l'Iran ad astenersi da passi che potrebbero portare all'escalation", ha affermato Ryabkov aggiungendo che le autorità di Mosca comprendono le motivazioni di Teheran. "Certo, ridurre la portata degli impegni previsti dall'accordo favorisce le forze che cercano la sua completa abolizione - prima di tutto a Washington - a intraprendere una nuova escalation. Quindi l'Iran deve agire in modo responsabile. Come tutte le altre parti", ha concluso il vice ministro degli Esteri russo. (segue) (Rum)