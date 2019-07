Kosovo: ministri partito Pdk boicotteranno riunione governativa di oggi

- I ministri del Partito democratico del Kosovo (Pdk) intendono boicottare la riunione governativa indetta oggi dal premier dimissionario Ramush Haradinaj. Lo riferisce il quotidiano "Zeri", evidenziando che certamente saranno assenti il ministro della Giustizia Abelard Tahiri e il ministro dell'Integrazione europea Dhurata Hoxha. Il ministro del Commercio e dell'Industria, Endrit Shala, dell'Iniziativa socialdemocratica (Nisma), dovrebbe partecipare invece alla riunione odierna. In un'intervista all'emittente "T7", il leader di Nisma, il vicepremier Fatmir Limaj, ha affermato che, "senza un accordo tra i partiti politici, il parlamento non può essere disciolto e non ci possono essere nuove elezioni". Alcuni media di Pristina evidenziano intanto che la scelta del presidente Hashim Thaci di avviare le consultazioni con i partiti politici sulle elezioni anticipate solamente giovedì della prossima settimana testimonierebbe la volontà di valutare l'eventualità di formare una nuova coalizione di governo transitorio evitando le urne.(Kop)