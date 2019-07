Business News: Fmi, economia Africa sub-sahariana crescerà del 3,4 per cento nel 2019

- L'economia dei paesi dell'Africa sub-sahariana crescerà del 3,4 per cento nel 2019 e del 3,6 per cento nel 2020. È quanto emerge dall'aggiornamento di luglio del World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi) e presentato a Santiago del Cile. Secondo il rapporto, a trainare le prospettive di crescita dell'area saranno in particolare i prezzi del petrolio più elevati, sebbene volatili, nei paesi produttori come Angola e Nigeria. Si tratta di un dato in aumento rispetto al 2018, quando l'economia dell'area sub-sahariana era cresciuta del 3,1 per cento, e al 2017, quando la crescita registrata era stata pari al 2,9 per cento. Quanto alle principali economie del continente, la Nigeria e il Sudafrica, nel 2019 si prevede una crescita rispettivamente del 2,3 per cento e dello 0,7 per cento, mentre per il 2020 la percentuale dovrebbe crescere rispettivamente al 2,6 per cento e all'1,1 per cento. (Res)