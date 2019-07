Business News: Sudafrica, Moody's valuta negativamente piano di salvataggio Eskom

- L'agenzia di rating internazionale Moody's ha valutato negativamente il piano governativo sudafricano di salvataggio della compagnia elettrica locale Eskom, che prevede un sostegno statale di 59 miliardi di rand (oltre 4,1 miliardi di dollari). In una nota pubblicata sul suo sito, l'agenzia ha affermato che in queste condizioni il margine di manovra del governo è "estremamente limitato". "Un ulteriore supporto a Eskom nel disegno di legge sugli stanziamenti speciali farà pressioni negative sulla posizione fiscale del governo, dato il suo spazio limitato per assorbire i costi aggiuntivi", ha dichiarato Moody's. L'agenzia di rating è attualmente l'unica che classifica il Sudafrica fra i paesi in investment grade, un livello al di sopra del junk bond che delinea un alto rischio, con una prospettiva stabile. Il paese è stato valutato al di sotto del livello di investimento dal 2017 dalle agenzie di rating Standard & Poor and Fitch. (Res)