Business News: Costa d'Avorio, al via lavori espansione centrale termoelettrica di Azito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale, in collaborazione con il Fondo di Sviluppo economico Aga Khan (Akfed) ed il produttore indipendente di energia Globeleq, finanzierà la quarta fase di espansione della centrale termoelettrica Azito in Costa d'Avorio. Lo riferisce il sito di settore "Energy Mix", precisando che il progetto è stato sostenuto dalle parti tramite la Società finanziaria internazionale (Ifc), braccio della Banca mondiale, e il dipartimento dell'Africa occidentale dell'Industrial Promotion Services (Ips), agenzia del Fondo di Sviluppo economico Aga Khan (Akfed). “Siamo molto lieti di vedere Azito Fase 4 raggiungere questo importante traguardo", ha dichiarato la direttrice regionale di Ifc, Linda Rudo Munyengeterwa, convinta che il progetto "consentirà alla Costa d'Avorio di soddisfare la crescente domanda" di energia "riducendo al contempo i costi e le emissioni del settore", consentendo al paese "di integrare più fonti rinnovabili in futuro, e consolidandolo al contempo come hub energetico regionale". (Res)