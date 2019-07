Grecia: ministro Esteri Dendias oggi a Gerusalemme per incontro con Netanyahu e omologo Katz

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, è atteso oggi in Israele per degli incontri bilaterali. Secondo quanto riferito dal dicastero degli Esteri di Atene, Dendias sarà ricevuto dal presidente Reuven Rivlin, dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dal suo omologo Israel Katz. Al centro dei colloqui, l'approfondimento della cooperazione tra Grecia e Israele attraverso collaborazioni bilaterali e tripartite, gli sviluppi attuali nel Mediterraneo orientale, la sicurezza energetica e le attività illegali della Turchia nella regione. Inoltre, Dendias incontrerà membri dell'Unione dei sopravvissuti greci all'Olocausto e visiterà anche Yad Vashem, il memoriale ufficiale di Israele per le vittime della Shoah. Infine, il capo della diplomazia di Atene sarà ricevuto dal primate della Chiesa ortodossa di Gerusalemme, Teofilo III. (Gra)