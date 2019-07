Meteo Roma: la situazione di oggi

- Giornata nuvolosa con venti forti e pioggia. Temperature in calo tra i 20 e i 25 gradi. Allerta arancione sul Lazio diramata dal centro regionale del dipartimento della Protezione civile corrispondente a "moderata criticità per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta". Possibili mareggiate lungo le coste.(Rer)