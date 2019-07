Croazia: presidente Grabar-Kitarovic inizia oggi visita in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic avvia oggi una visita ufficiale in Israele, nel corso della quale incontrerà l'omologo Reuven Rivlin, il premier Benjamin Netanyahu, il presidente del parlamento Yuli-Yoel Edelstein e il ministro degli Esteri Israel Katz. La cooperazione in campo economico e nel settore della difesa e della sicurezza saranno i temi centrali della visita, secondo quanto riportato dalla stampa di Zagabria. Quella che inizia oggi sarà la prima visita di un capo dello Stato croato in Israele, a dimostrazione del costante rafforzamento dei rapporti tra i due paesi negli ultimi anni. Il presidente israeliano Rivlin ha effettuato invece una visita in Croazia un anno fa, mentre la stessa Grabar-Kitarovic ha incontrato il premier Netanyahu a Gerusalemme nel 2015 ma non nel quadro di una visita bilaterale. (segue) (Zac)