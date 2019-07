Croazia: presidente Grabar-Kitarovic inizia oggi visita in Israele (2)

- La visita proseguirà fino alla giornata di mercoledì 31 luglio, con una tappa prevista al porto di Haifa, dove la presidente croata presenzierà alla cerimonia per il varo di un catamarano costruito nel suo paese insieme al ministro dell'Economia Darko Horvat e del direttore esecutivo del porto di Fiume (Rijeka). Grabar-Kitarovic visiterà anche Nazareth nella giornata di martedì. Secondo la stampa croata, nonostante il recente fallimento dell'accordo per l'acquisto da parte croata dei jet militari F-16 israeliani, i contatti tra le due parti sarebbero ancora in corso per un accordo nel settore. (Zac)