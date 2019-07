Maltempo Lazio: a Fiumicino donna perde la vita, sbalzata fuori dall'auto per tromba d'aria

- Una donna di 26 anni ha perso la vita, sbalzata dalla propria auto in via Coccia di Morto, a causa di una tromba d'aria che s'è abbattuta nella notte a Fiumicino in zona Focene. Dopo le due di notte le forti raffiche di vento hanno causato lo spostamento dalla sede stradale di diverse automobili, anche nella adiacente zona aeroportuale.(Rer)