Maltempo Lazio: Montino (sindaco Fiumicino), caloroso abbraccio a familiari e amici di 26enne deceduta

- "Questa notte una tromba d'aria violentissima ha ucciso una ragazza di Focene che era uscita per comprare le sigarette.La violenza della tromba d'aria ha sollevato l'auto che viaggiava su via Coccia di Morto sbattendola prima sul guard rail, poi oltre il canale di bonifica sfondando la staccionata della pista ciclabile e, infine, contro la rete dell'area aeroportuale. Ora l'auto, che ha sfondato anche la rete della recinzione, è dentro il sedime aeroportuale. Per la giovane donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare e il suo corpo è stato portato all'obitorio per gli accertamenti necessari". E' il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, a raccontare in un post su Facebook la dinamica dell'incidente avvenuto questa notte in zona Focene e in cui ha perso la vita una 26enne a causa di una tromba d'aria. "Appresa la notizia, questa mattina all'alba, mi sono subito recato a Focene - prosegue Montino -, dove ho potuto incontrare i genitori della ragazza, comprensibilmente affranti dal dolore. A loro e a tutti quelli che la conoscevano va il mio più caloroso abbraccio e la mia più sincera vicinanza per la tragedia che li ha colpiti". (Rer)