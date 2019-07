Maltempo Lazio: Montino (sindaco Fiumicino), sembra teatro di guerra, una casa distrutta e danni ovunque

- La tromba d'aria che ha colpito Focene intorno alle 2.15 di stanotte "ha fatto moltissimi danni colpendo una ventina di case circa. Una di queste è stata completamente distrutta. Ci sono alberi divelti, calcinacci, recinzioni abbattute, auto danneggiate ovunque". Lo racconta in un post su Facebook il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che parla di "una situazione gravissima: sembra un teatro di guerra" e fa riferimento a una giovane donna che ha perso la vita a causa della tromba d'aria che ha sbalzato la sua automobile. Un teatro di guerra "prima di tutto per quello che è successo alla povera ragazza e poi per i tantissimi danni. In questo momento, insieme agli assessori, ai vigili e alla Protezione civile, stiamo facendo dei sopralluoghi per verificare nel dettaglio la situazione", conclude Montino. (Rer)