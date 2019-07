Polonia: oggi partiti sinistra in piazza contro violenze di Bialystok

- I partiti polacchi Wiosna, Lewica Razem e l'Alleanza della sinistra democratica (Sld) hanno annunciato per oggi una manifestazione di protesta contro le violenze perpetrate sabato 20 luglio a Bialystok ai danni dei partecipanti alla marcia dell'uguaglianza, il primo Lgbt Pride tenuto in città. La protesta si terrà nella stessa Bialystok a partire dalle 14, con lo slogan "La Polonia contro la violenza". "Assieme ai residenti e alle organizzazioni civiche manifesteremo contro l'intolleranza, la violenza, la discriminazione e contro quei politici che chiudono gli occhi davanti ad atti di aggressione e di divisione sociale nel nome del tornaconto politico. Dalle parole d'odio ai crimini d'odio il passo è breve. In questa situazione estrema tutti dobbiamo mostrarci solidali", sottolineano gli organizzatori della manifestazione nel comunicato rivolto ai media. (segue) (Vap)