Polonia: oggi partiti sinistra in piazza contro violenze di Bialystok (2)

- Le formazioni di opposizione polacca Piattaforma civica (Po), Nowoczesna, Kukiz'15 e il Partito popolare polacco (Psl) hanno reso noto in settimana che non parteciperanno alla protesta contro la violenza, voluta dalla sinistra extraparlamentare dopo i disordini al Pride di Bialystok. I leader di Wiosna, Lewica Razem e dell'Alleanza della sinistra democratica (Sld) hanno fatto appello a tutti gli altri partiti affinché partecipino alla manifestazione di oggi. All'appello Grzegorz Schetyna, leader di Po, ha risposto dicendo che la protesta più importante sarà quella che si terrà a ottobre il giorno delle elezioni. "Sappiamo delle dichiarazioni degli organizzatori del Pride di Bialystok, che non desiderano che si svolgano manifestazioni promosse da partiti politici. Penso che ciò vada rispettato", ha dichiarato il portavoce di Po, Jan Grabiec. (segue) (Vap)