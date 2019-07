Polonia: oggi partiti sinistra in piazza contro violenze di Bialystok (3)

- Sulla stessa linea anche la leader di Nowoczesna, Katarzyna Lubnauer, secondo la quale i membri del suo partito parteciperanno a veglie di solidarietà contro la violenza in tutta la Polonia. Il vice capogruppo di Kukiz'15, Grzegorz Dlugi, ha affermato invece che simili questioni non interessano la sua formazione perché "dovrebbero stare ai margini degli interessi della politica. Che i politici si occupino di politica e non di chi dorme con chi e per quanto". Il portavoce del Psl ha infine dichiarato che "non ci sono segnali dai nostri attivisti locali che qualcuno pianifichi di partecipare alla manifestazione". (Vap)