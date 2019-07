Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per la giornata di oggi a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, interviene all'inaugurazione di una nuova area di sosta per camper presso il campeggio Pineta di Clusone a Bergamo.Campeggio Clusone Pineta, via Val Flesch 14, Clusone/BG (ore 11)Il governatore della Lombardia Attilio Fontana, interviene, insieme a quello del Friuli Massimiliano Fedriga, e della Liguria, Giovanni Toti, e del Trentino, Maurizio Fugatti, alla Festa nazionale della Lega lombarda, dove si confronteranno sul tema dell’autonomia.Centro sportivo, via Europa 1/C, Golasecca/VA (ore 20.30) (Rem)