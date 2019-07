Russia: ministero Interno, oltre mille gli arresti per le manifestazioni di ieri a Mosca

- Oltre mille persone sono state arrestate durante la manifestazione tenuta ieri nel centro di Mosca. È il dato diffuso dall’ufficio stampa del dipartimento di Mosca del ministero dell’Interno della Federazione Russa. "In occasione della manifestazione non autorizzata nel centro della capitale, 1074 persone sono state arrestate per vari reati", ha riferito l’ufficio stampa ripreso dall’agenzia di stampa “Interfax”. Ieri le Ong hanno riferito di 779 fermi durante le manifestazioni contro l'esclusione di alcuni candidati dalle elezioni di settembre alla Duma cittadina. L’Ong Ovd-Info, aveva aggiornato il primo dato del ministero dell’Interno russo, che riferiva di 295 persone. Oltre 3.500 hanno preso parte alle proteste secondo quanto chiarito dalle autorità russe. “I tentativi di ultimatum e l'organizzazione delle rivolte non porteranno a nulla di buono", aveva scritto ieri il sindaco della capitale Sergej Sobjanin su Twitter poche ore prima dell’inizio delle proteste. Secondo l’ong Ovd-Info, alle 18 (ora locale) il numero dei fermati sarebbe salito di 100 unità. Tra loro ci sarebbe, secondo il quotidiano "Kommersant", il candidato non registrato per le elezioni alla Duma della città di Mosca, Konstantin Yankauskas, che ha dichiarato alla testata giornalistica di avere riportato delle ferire durante le operazioni di arresto. Secondo i media russi, la polizia avrebbe usato anche spray al peperoncino. (segue) (Rum)