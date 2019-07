Maltempo Lazio: già 150 interventi dei Vigili del fuoco, alberi caduti e allagamenti tra Roma e provincia

- Almeno 150 interventi dei Vigili del fuoco, altri 40 in attesa. E' questo il primo bilancio a seguito del nubifragio che nella notte ha interessato Roma e provincia. Gli interventi dei pompieri del comando di Roma, tra le 20 di sabato 27 luglio e le 8 di domenica mattina, hanno riguardato in particolare rami e alberi abbattuti o in imminente pericolo di caduta, strade, appartamenti e terrazzi allagati a seguito del temporale, pali, coperture di tetti. Le zone maggiormente colpite sono soprattutto quelle della periferia della città, insieme ai comuni di Riano Flaminio e Cerveteri dove è stata chiusa via Michele Rossi. Fortemente toccata dal maltempo anche la zona est di Roma, lato Tivoli. In linea generale quasi tutta la Capitale e i comuni dell'hinterland sono rimasti coinvolti dalle difficili condizioni meteorologiche. (Rer)