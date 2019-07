India: presidente Kovind in Benin, Gambia e Guinea dal oggi sino al 3 agosto

- Il presidente della Repubblica dell’India, Ram Nath Kovind, sarà in viaggio ufficiale in tre paesi dell’Africa a partire da oggi sino al 3 agosto: Benin, Gambia e Guinea. In tutti e tre i casi sarà la prima visita di un capo di Stato o capo di governo indiano. Kovind sarà accompagnato da Pratap Chandra Sarangi, sottosegretario per le Micro, piccole e medie imprese e per l’Allevamento e la pesca, e da Dilip Ghosh, deputato della Camera del popolo. Il presidente indiano arriverà a Cotonou, in Benin, nel pomeriggio di oggi e il giorno seguente incontrerà l’omologo beninese, Patrice Talon; nella stessa giornata del 29 luglio si trasferirà a Porto Novo, la capitale del paese africano, per tenere un discorso all’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale. Il 30 luglio Kovind sarà di nuovo a Cotonou per un incontro con la comunità indiana e da lì partirà per il Gambia. (segue) (Inn)