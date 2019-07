Russia-Corea del Nord: dissequestrato peschereccio russo, si trova già in acque di Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peschereccio russo Xianghailin-8 è stato dissequestrato dalle autorità della Corea del Nord e il suo equipaggio, sottoposto fermo, è stato liberato. Lo ha riferito oggi l'ambasciata russa a Pyongyang in una nota. "Il 27 luglio lo Xianghailin-8 è stato dissequestrato grazie al lavoro coordinato del ministero degli Esteri russo", si legge nella nota. Il peschereccio è già arrivato al porto di Sokcho, in Corea del Sud, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa sud-coreana “Yonhap”. A bordo ci sono 15 membri dell'equipaggio russo e due cittadini della Corea del Sud- Erano tutti a bordo quando la nave fu sottoposta a sequestro. Le guardie di frontiera nordcoreane hanno sequestrato il 17 luglio la nave Xiang Hai Lin 8, appartenente alla compagnia North-East Fishing Company, e il suo equipaggio di 17 membri, tra cui due cittadini sudcoreani. Secondo le autorità di Pyongyang, la nave battente bandiera sudcoreana, sarebbe entrata nelle acque territoriali della Corea del Nord. Il ministero dell'Unificazione della Corea del Sud ha commentato all'agenzia di stampa “Yonhap" la decisione di Pyongyang di dissequestrare la nave come "positivo dal punto di vista umanitario" aggiungendo che i marinai sudcoreani rilasciati sono in buona salute. (Rum)