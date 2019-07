Business news: Cina, prezzi prodotti agricoli aumentati sensibilmente nell'ultima settimana

- Dal 15 al 21 luglio, il prezzo complessivo dei prodotti agricoli è aumentato dello 0,1 per cento su base settimanale, dopo l'aumento dello 0,9 per cento della settimana precedente. Lo hanno mostrato i dati diffusi dal ministero del Commercio cinese (Moc). Il prezzo all'ingrosso del maiale è aumentato del 3,3 per cento, mentre quello del montone dello 0,3 per cento. Il prezzo medio all'ingrosso di 30 tipi di verdure è sceso del 2,6 per cento e quello delle uova è aumentato del 5,5. Il cibo rappresenta circa un terzo dell'indice dei prezzi al consumo (Ipc) della Cina, principale indicatore dell'inflazione. Gli ultimi dati ufficiali hanno mostrato che l'Ipc della Cina è aumentato del 2,2 per cento nella prima metà dell'anno, poiché le scorte ridotte di carne di maiale e frutta hanno fatto salire i prezzi degli alimenti. I dati del Moc hanno anche evidenziato che i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,1 per cento la scorsa settimana. (Cip)