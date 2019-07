Business news: Pechino, in ripresa scambi commerciali con Pyongyang nei primi 6 mesi del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi commerciali della Cina verso la Corea del Nord si sono ripresi nella prima metà di quest'anno dopo un forte calo nel 2018. Lo ha reso noto Pechino. L'annuncio arriva in contemporanea a miglioramenti nelle relazioni tra i due paesi, con la prima visita del presidente cinese Xi Jinping a Pyongyang il mese scorso. Il totale degli scambi commerciali con la Corea del Nord ha raggiunto 1,25 miliardi di dollari statunitensi tra gennaio e giugno, un aumento del 14,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, riportano cifre del ministero del Commercio cinese. Le esportazioni verso la Corea del Nord ammontano a 1,14 miliardi di dollari, un aumento del 15,5 per cento, mentre le importazioni si sono alzate del 3,2 per cento raggiungendo i 110 milioni di dollari. La Cina rimane l'unico alleato militare della Corea del Nord e il suo più importante partner commerciale. Il totale degli scambi commerciali nel 2018 ha raggiunto un valore di 2,7 miliardi di dollari, un calo del 48,2 per cento su base annua, ha comunicato l'Agenzia di promozione per il commercio e l'investimento di Corea settimana scorsa. (Cip)