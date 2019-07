Business news: Nissan si prepara a formalizzare un crollo dei profitti del 90 per cento

- Nissaan Motor ha annunciato oggi un crollo dell’utile operativo del 90 per cento nel primo trimestre dell’anno fiscale (aprile-giugno), oltre a formalizzare il taglio del 7 per cento della sua forza lavoro globale, come anticipato dalla stampa giapponese. L’utile operativo conseguito dal costruttore di automobili giapponese è stato inferiore a 10 miliardi di yen nel primo trimestre, contro i 109,1 miliardi di yen (1 miliardo di dollari) nel medesimo periodo del precedente anno fiscale. Le vendite di Nissan negli Stati Uniti continuano a calare, e i costi legati allo sviluppo dell’elettromobilità e della guida autonoma gravano fortemente sugli utili. I dati analizzati da Quick FactSet confermano che l’utile operativo di Nissan è calato al di sotto dei 10 miliardi di yen anche tra gennaio e marzo. (Git)