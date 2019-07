Business news: Oman, forte interesse per emissione obbligazioni in dollari

- L'Oman ha ricevuto una forte domanda da parte degli investitori internazionali per l’emissione di obbligazioni in dollari statunitensi avviata lo scorso 25 luglio. Secondo quanto riferisce il quotidiano “The Times of Oman”, gli investitori hanno effettuato ordini per un valore superiore a 9,25 miliardi di dollari per i titoli offerti con un rendimento pari al 5,12 per cento per le obbligazioni con scadenza quinquennale e un rendimento compreso tra il 6,125 per cento e il 6,25 per cento per quelli con rendimento decennale. L’emissione obbligazionaria da parte dell’Oman ha l’obiettivo di coprire parte del deficit di bilancio che nel 2019 dovrebbe raggiungere i 7,3 miliardi di dollari. (Res)