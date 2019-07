Business news: Marocco, Onee presenta un ambizioso programma di investimenti settore elettrico

- La società marocchina National Office of Electricity and Drinking Water (Onee) ha annunciato un piano di investimenti per il periodo 2019-2023 di 26,1 miliardi di dirham (250 milioni di euro) per il settore elettrico. Lo riferisce oggi il quotidiano marocchino “Aujourd'hui le Maroc”. (Res)