Business news: Algeria, le esportazioni di cemento raggiungono i 30 milioni di dollari

- Le esportazioni di cemento algerino hanno raggiunto i 30 milioni di dollari nei primi cinque mesi del 2019, in rialzo di quasi l'850 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. "Le esportazioni di cementi idraulici, compreso il cemento non polverizzato chiamato" clinker ", sono migliorate in modo significativo, da 3,16 milioni di dollari nei primi cinque mesi del 2018 a 29,96 milioni di dollari nello stesso periodo di quest'anno. Secondo le previsioni del ministero dell'Industria e delle Miniere di Algeri, l'Algeria prevede di aumentare le proprie esportazioni di cemento a 500 milioni di dollari nei prossimi cinque anni. (Ala)