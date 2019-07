Business news: Algeria, Peugeot-Citroen assemblerà veicoli a Orano entro gennaio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo veicolo della casa automobilistica francese Peugeot-Citroen (Psa) assemblato in Algeria sarà pronto nel gennaio del 2020. Lo ha detto Jean Christophe Quemard, vicepresidente esecutivo per l’Africa e il Medio Oriente di Psa, a margine della posa della prima pietra dell’impianto di assemblaggio del gruppo francese nel dipartimento di Orano, 350 chilometri a sud-ovest della capitale Algeri. “Le prime auto assemblate in questo impianto saranno immesse sul mercato da gennaio 2020. La produzione aumenterà già a partire da marzo 2020", ha aggiunto Quemard. Durante il primo anno di vita l'impianto di Psa produrrà in Algeria tre modelli, per poi ampliare progressivamente la gamma di veicoli assemblati in loco. La capacità produttiva annuale dell'unità di produzione Peugeot-Citroen è di circa 50 mila veicoli all'anno. Il tasso di integrazione locale - cioè la percentuale di produzione che viene generata localmente a monte dell’assemblaggio - dovrebbe raggiungere il 15 per cento entro il terzo anno di produzione, aumentando fino al 40 o 60 per cento durante il sesto anno. L’impianto di assemblaggio di Orano è stato lanciato ufficialmente ieri, 21 luglio, dopo un accordo finale concluso con le autorità algerine al termine di negoziati durati diversi mesi. (Ala)