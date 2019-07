Business news: Egitto, zucchero, raccolto da record e produzione di 2,48 milioni di tonnellate

- La produzione di zucchero in Egitto in questa stagione ammonta a circa 2,48 milioni di tonnellate, in aumento di circa 320 mila tonnellate rispetto all'anno precedente. Lo ha annunciato il ministro egiziano dell'Agricoltura, Ezzeldin Abusteit, citato dal quotidiano “Al Masry al Youm”. Si tratta di un record per il paese delle piramidi, dopo la produzione di 2,16 milioni di tonnellate registrata nella stagione 2018. L'area coltivata con la canna da zucchero in Egitto si estende oggi per circa 248.000 feddan (117.600 ettari), ovvero 5.500 feddan (2.310 ettari) in più rispetto all'anno precedente. Il ministro ha sottolineato che il raccolto della barbabietola da zucchero ha visto altresì un aumento delle prestazioni, con una produzione media di circa 18,7 tonnellate per feddan (7,8 tonnellate per ettaro), rispetto alle 18,4 tonnellate per feddan (7,7 tonnellate per ettaro) della stagione precedente. Abusteit ha annunciato anche un aumento della quantità di melassa per l’export, con un aumento degli introiti di circa 800 milioni di sterline egiziane (42,85 milioni di euro). (Cae)