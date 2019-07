Business News: Etiopia, commissario Ue Mimica ad Addis Abeba per accordi su Fondo pace in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per la cooperazione e lo sviluppo internazionale, Neven Mimica, è stato in visita ad Addis Abeba, in Etiopia, dove ha incontrato il presidente della Commissione africana, Moussa Faki Mahamat, per firmare un nuovo pacchetto di finanziamento dell'Unione europea per il Fondo per la pace in Africa. Lo riferiscono i media locali. Durante la sua visita, il commissario Mimica ha inoltre firmato un contributo di sostegno del bilancio di 36 milioni di euro per sostenere la crescita verde dell'Etiopia e ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra. La maggior parte del contributo dell'Ue, 33 milioni di euro di sostegno al bilancio, mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra della silvicoltura e dell'industria. Altri 3 milioni di euro miglioreranno i sistemi di misurazione, di segnalazione e di verifica del paese, rendendoli conformi agli standard dell'accordo di Parigi. Il commissario ha inoltre incontrato il primo ministro etiopico Abiy Ahmed per discutere delle riforme in corso nel paese e nella regione. Incontrerà inoltre il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Corno d'Africa, Parfait Oninga. (Beb)