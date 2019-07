Business News: Russia-Eritrea, Putin annuncia revoca sanzioni economiche nei confronti di Asmara

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha disposto la revoca delle sanzioni e delle misure economiche restrittive nei confronti dell’Eritrea, in vigore da dieci anni. Lo si apprende dal decreto pubblicato sul portale per le informazioni legali della presidenza di Mosca. “In virtù della risoluzione 2444 emanata il 14 novembre 2018 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dichiaro ufficialmente annullato il decreto presidenziale firmato il 22 luglio del 2010 con cui erano state imposte sanzioni economiche alla Crimea”, si legge nel documento. La misura segue quella adottata nel novembre scorso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha approvato all'unanimità la revoca delle sanzioni all'Eritrea che erano state imposte nel 2009 per il presunto sostegno di Asmara al gruppo jihadista somalo al Shabaab. La revoca delle sanzioni è arrivata in seguito alla normalizzazione delle relazioni nella regione seguita alla storica Dichiarazione di pace fra Etiopia ed Eritrea, firmata il 9 luglio 2018. (Rum)