Business News: Tullow Oil riduce previsioni produzione 2019 in Ghana, è la seconda volta in tre mesi

- La compagnia petrolifera Tullow Oil ha ridotto le previsioni di produzione del 2019 in Ghana per la seconda volta in tre mesi. Lo ha dichiarato alla stampa locale l'amministratore delegato della compagnia Paul Mc Dade, precisando che le nuove stime prevedono una produzione compresa fra gli 89 mila e i 93 mila barili di petrolio al giorno. "Il problema principale riguarda gli ultimi due pozzi di Enyenra, che sono stati piuttosto complessi da completare", ha dichiarato McDade facendo riferimento a due pozzi situati nel sud del paese. Il titolare si è detto "deluso" per le difficoltà riscontrate ma "fiducioso" per i "molti pozzi" con cui la compagnia potrà contribuire alla produzione petrolifera il prossimo anno. Tullow Oil ricava oltre il 90 per cento delle sue entrate dal continente africano. In seguito alle dichiarazioni sul ritardo nell'avviamento delle attività nei due pozzi Eyenra, le azioni della compagnia sono scese dell'1,9 per cento mercoledì scorso. Tuttavia, commenta il quotidiano economico "Bloomberg", i risultati finanziari di Tullow si sono rafforzati, con un utile netto del primo semestre che è salito di circa il 90 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso a 103 milioni di dollari, con ricavi di 872 milioni. Nei primi sei mesi del 2019 la produzione di petrolio del gruppo è stata in media di 88.700 barili al giorno. (Res)