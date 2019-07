Business News: banca Cemac denuncia importazione illegale di valuta estera nei paesi della regione

- Fra l'aprile e il maggio scorsi le banche dei paesi della Comunità economica dei paesi dell'Africa centrale (Cemac) hanno importato oltre 80 miliardi di franchi Cfa (circa 135,8 milioni di dollari) in valuta estera senza previa autorizzazione. Lo ha denunciato il governatore della Banca degli Stati dell'Africa centrale (Beac), Abbas Mahamat Tolli, nel corso di un incontro regionale tenuto a Douala, in Camerun. Tolli, riferisce l'agenzia di stampa "Adiac", ha rilevato "diverse violazioni" che hanno comportato "sanzioni contro le banche" coinvolte, colpevoli a suo dire di aver eseguito ordini dei clienti senza poter verificare l'effettiva copertura, e ritrovandosi così debitrici nei loro confronti, in particolare per operazioni come transazioni di denaro o bonifici rapidi. La denuncia riguarda più in generale attività illegali effettuate nei paesi Cemac su oltre 2 mila conti in valuta estera a beneficio di residenti nell'area economica fra il 2000 e il febbraio del 2019, violando le normative regionali in vigore. "Un controllo rigoroso dei servizi del Beac impedirà da ora in poi questo tipo di comportamento e punirà tutti i trasgressori", ha dichiarato in una nota la Banca centrale della Cemac. Nel dettaglio si contano 244 conti in valuta estera aperti in Camerun (un importo record di 53,6 miliardi di Fcfa), 202 nella Repubblica del Congo (27,23 miliardi di Fcfa), 239 in Gabon (9,9 miliardi di Fcfa), 1413 in Ciad (886 milioni di Fcfa), 59 in Guinea Equatoriale (439 milioni di Fcfa) e 31 in Repubblica centrafricana (146 milioni Fcfa). (Res)