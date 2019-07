Business News: Kenya, Banca centrale prevede crescita del 6 per cento nel 2019

- L'economia del Kenya crescerà di almeno il 6 per cento quest'anno, trainata da una ripresa più forte del previsto del settore agricolo. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il governatore della Banca centrale di Nairobi, Patrick Njoroge. La principale economia dell'Africa orientale è cresciuta del 5,6 per cento nel primo trimestre del 2019, rallentando dal 6,5 per cento fatto registrare nello stesso periodo dell'anno precedente principalmente a causa della siccità, tuttavia le le piogge inaspettatamente cadute a fine aprile hanno determinato una crescita maggiore del previsto nel secondo trimestre. “Prevediamo che la crescita rimarrà forte. Prevediamo un tasso del 6 per cento, ma potrebbe essere maggiore”, ha detto il governatore. Di recente il ministero delle Finanze aveva previsto una crescita del 6,3 per cento per il 2019, lo stesso tasso registrato nell'anno precedente. (Res)