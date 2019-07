Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, domenica 28 luglio, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rapido miglioramento dal pomeriggio con cieli parzialmente nuvolosi in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: Un minimo depressionario si isola al mattino tra basso Piemonte e Liguria determinando condizioni perturbate sulle regioni di Nord Ovest. Al mattino cieli chiusi con piogge e anche temporali, specie tra levante ligure e Piemonte meridionale. Col passare delle ore graduale esaurimento delle precipitazioni ed entro sera passaggio a cieli parzialmente nuvolosi e con tempo asciutto. Clima fresco, temperature in genere non oltre i 24-26°C. Mar ligure mosso o molto mosso per venti tesi a rotazione ciclonica. (Rpi)