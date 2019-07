Business news: segretario Tesoro Usa conferma trattative su disputa commerciale con Cina settimana prossima a Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari statunitensi e cinesi riprenderanno le trattative per cercare di risolvere la disputa commerciale in corso da un anno, con due giornate di negoziati previste per la settimana prossima. Lo ha confermato il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin. La stampa statunitense aveva già anticipato la notizia. Gli incontri che si terranno a Shanghai martedì e mercoledì prossimo saranno i primi incontri faccia a faccia da quando le negoziazioni si sono bloccate a maggio. Mnuchin e il rappresentante per il Commercio Robert Lighthizer guideranno la delegazione statunitense. La Casa Bianca ha reso noto in una dichiarazione che le trattative con il vice primo ministro Liu He "includeranno diversi temi, tra i quali la proprietà intellettuale, il trasferimento di tecnologia forzato, barriere non tariffarie, agricoltura, servizi e il deficit commerciale". Alti funzionari hanno parlato al telefono due volte nelle scorse due settimane nel tentativo di dare una spinta alle trattative. Mnuchin ha affermato che spera di fare progressi ma ha aggiunto che ci sono "molte questioni" aperte e che si aspetta perciò un altro giro di trattative a Washington. In un incontro in Giappone il mese scorso, il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno concordato di fermare ulteriori ostilità nella guerra commerciale e di riprendere le trattative. (Res)