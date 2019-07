Business news: Cina, istituito centro assistenza per controversie proprietà intellettuale all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha istituito un centro nazionale per offrire assistenza alle entità cinesi sulla risoluzione delle controversie sulla proprietà intellettuale (Ip) all'estero. "Il lancio del centro è parte degli sforzi per rafforzare il meccanismo di gestione delle controversie in materia di proprietà intellettuale all'estero", ha affermato Zhao Gang, vicecapo dell'Amministrazione nazionale della proprietà intellettuale cinese(Nipa), nel corso di una conferenza stampa. Zhao ha spiegato che il centro ha due compiti principali: guidare e servire le imprese cinesi nella salvaguardia dei loro diritti di proprietà intellettuale all'estero; e aiutarle a comprendere e rispettare meglio i sistemi Ip e le norme delle giurisdizioni estere. "Una volta in piena attività, il centro fornirà servizi attraverso Internet, una linea telefonica dedicata e la possibilità di appuntamenti", ha detto Zhang Zhicheng, funzionario dell'Nipa. (Cip)