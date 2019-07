Business news: Argentina, consorzio spedirà circa 300 tonnellate di carne di maiale in Cina

- ArgenPork, un consorzio di 18 produttori di carne suina argentina, spedirà circa 300 tonnellate di carne di maiale in Cina, il principale partner commerciale agricolo del paese sudamericano. "Abbiamo raggiunto il primo accordo di esportazione di carne di maiale con la Cina", ha detto ai giornalisti il responsabile di ArgenPork Guillermo Proietto, aggiungendo che "le spedizioni partiranno nei primi giorni di agosto". L'Argentina potrebbe esportare fino a 18 mila tonnellate di carne di maiale sul mercato cinese nei prossimi 12 mesi, secondo le stime degli analisti locali. Alla fine di aprile il presidente argentino Mauricio Macri ha sottolineato il potenziale commerciale dell'apertura del mercato cinese alla produzione nazionale di carne suina, così come il ministro dell'Agricoltura, Luis Miguel Etchevehere. In una intervista con "Xinhua", il ministro ha affermato che i due paesi sono riusciti a stabilire solide basi per la crescita degli scambi. (Cip)