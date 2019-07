Business news: Microsoft e Foxconn aderiscono al nuovo Vision Fund di SoftBank

- Microsoft e Foxconn Technology si sono unite a oltre una dozzina di altri investitori che hanno acconsentito a fornire almeno 70 miliardi di dollari al nuovo Vision Fund del colosso delle comunicazioni giapponese SoftBank. Il nuovo fondo da 108 miliardi di dollari, così come il suo predecessore, investirà massicciamente nelle startup tecnologiche in tutto il mondo, con l’obiettivo di attingere alle prospettive di crescita generate dall’innovazione. SoftBank ha firmato memorandum d’intesa con gli investitori partecipanti al nuovo progetto, che includono tra gli altri anche grandi banche giapponesi, investitori taiwanesi e il fondo sovrano del Kazakhstan, secondo un comunicato pubblicato oggi dall’azienda. La lista dei partecipanti non include invece i fondi sovrani di Arabia Saudita e Abu Dhabi, che hanno fornito la maggior parte del capitale per il primo Vision Fund. (Git)