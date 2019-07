Business news: Corea del Sud, movimento boicottaggio merci giapponesi pone lavoratori in difficoltà

- Migliaia di lavoratori sudcoreani impiegati da aziende giapponesi sono in difficoltà a causa della campagna di boicottaggio delle aziende e delle merci giapponesi in corso nel paese da alcune settimane, in risposta ai controlli alle esportazioni tecnologiche verso Seul imposti dal Giappone. La sola catena di abbigliamento giapponese Uniqlo, ad esempio, impiega in Corea del Sud circa 5 mila lavoratori, che ora temono per il loro posto di lavoro. I consumatori sudcoreani, esortati dalla politica, hanno aderito a movimenti per il boicottaggio delle merci giapponesi e di qualunque altra cosa legata in qualche modo al Giappone. Secondo la maggiore catena di discount del paese, E-mart, riferisce ad esempio un crollo del 30,1 per cento delle vendite di birre di marchio giapponese, come Asai, tra il primo e il 18 luglio scorsi. Le vendite di alimenti istantanei e condimenti giapponesi ha subito un calo pressoché analogo. (Git)