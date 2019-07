Business news: Algeria, inflazione al 3,1 per cento a giugno 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Algeria si è attestata al 3,1 per cento nel giugno del 2019, in crescita dello 0,3 per cento rispetto al mese precedente. Lo indicano i dati dell’Uffizio nazionale di statistica (Ons). I prezzi dei prodotti alimentari hanno conosciuto un ribasso dell’1,01 per cento a giugno rispetto allo stesso mese del 2018. Tale dato, precisa l’Ons, è legato essenzialmente al calo dei prezzi dei prodotti agricoli (-1,7 per cento). Il ribasso riguarda specialmente legumi (-9,5 per cento), uova (-7,8 per cento), carne di pollo (-5,5 per cento), pesce (-1,1 per cento) e carne di pecora (-0,8 per cento). (Ala)