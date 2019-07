Business news: Filippine, consorzio Usa-Australia per salvataggio cantiere navale Subic Bay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio composto dall’azienda australiana della cantieristica Austal e dalla società statunitense di private equity Cerberus Capital Management ha avviato colloqui esclusivi per il salvataggio di uno dei cantieri navali più grandi e strategici nella regione asiatica, quello di Subic Bay, nelle Filippine. L’offerta presentata dal consorzio Usa-australiano contribuisce a placare i timori per la sicurezza nazionale sollevati nelle Filippine e altrove di fronte alla prospettiva di una acquisizione cinese del cantiere navale. La notizia alimenta anche le speranze di Manila di rilanciare un importante asset economico, che al suo picco dava lavoro a 30 mila persone. Il cantiere navale è entrato in crisi all’inizio di quest’anno, dopo che l’azienda sudcoreana che lo operata ha dichiarato la bancarotta su prestiti per 1,3 miliardi di dollari. Subic, una ex base militare statunitense, si affaccia sul Mar Cinese Meridionale, dove Pechino sta aumentando la propria presenza militare e ampliando le proprie rivendicazioni territoriali. (Fim)