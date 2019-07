Business news: Erbil e Baghdad formano comitato congiunto per gestire forniture petrolifere

- Il governo federale di Baghdad e la regione autonoma del Kurdistan iracheno hanno dato il via ad un comitato congiunto per gestire la consegna di circa 250 mila barili al giorno di petrolio estratto nei giacimenti gestiti da Erbil alle autorità federali. Secondo quanto riferisce la stampa irachena, le due parti, per tramite della Commissione per il petrolio, l’energia e le risorse naturali del parlamento iracheno “hanno concordato di formare un comitato dei ministeri del Petrolio in ciascuno dei governi per consegnare alla compagnia nazionale Somo oltre 250 mila barili di petrolio greggio al giorno". Il membro del comitato congiunto Amjad al Aqabi, ha sottolineato che la regione autonoma del Kurdistan ha confermato che provvederà a trasferire i volumi di petrolio estratti nei giacimenti sotto il controllo del governo di Erbil in modo retroattivo considerando come data il primo gennaio 2019. (Irb)