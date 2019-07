Business news: accordo tra Adnoc e Cnooc per sviluppo giacimenti gas naturale ultra-acidi

- La compagnia petrolifera emiratina Adnoc e la cinese Cnooc hanno firmato il 23 luglio a Pechino un memorandum d’intesa per l’avvio di attività di esplorazione, raffinazione e commercio del gas naturale liquefatto (Gnl). Lo riferisce l’agenzia di stampa “Wam”. In base all’accordo le società condivideranno il proprio know-how nello sviluppo di giacimenti di gas naturale ultra-acidi. L’accordo è stato firmato a margine della visita ufficiale in Cina del principe ereditario di Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed. (Res)