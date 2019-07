Business news: Fmi, crescita in Medio Oriente e Nord Africa dell’1 per cento nel 2019

- La crescita nella regione del Medio Oriente, Nord Africa, Afghanistan e Pakistan si attesterà intorno all’1 per cento nel corso del 2019 per passare al 3 per cento nel 2020. È quanto emerge dall’aggiornamento di luglio del World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi) presentato il 24 luglio a Santiago del Cile. Secondo quanto riferisce l’Fmi, le previsioni per il 2019 sono inferiori di 0,5 punti percentuali rispetto al rapporto di aprile, in gran parte a causa della revisione al ribasso delle previsioni di crescita per l’Iran che continua ad essere sottoposto alle sanzioni statunitensi e al persistere dei conflitti in Siria, Yemen e Libia. L’Fmi osserva nel rapporto la situazione di rallentamento della crescita è in parte compensata dalle migliori prospettive per l’Arabia Saudita, una delle più importanti economie della regione. L’Fmi prevede infatti per il paese del Golfo un rafforzamento della crescita del settore non petrolifero accompagnato da una maggiore spesa pubblica trainata da un’espansione del comparto petrolifero, che resta ancora una delle principali entrate del regno. Per l’Fmi tale situazione porterà ad una maggiore fiducia con l’economia saudita che crescerà dell’1,9 per cento nell’anno in corso, per poi passare al 3 per cento nel 2020. (Res)