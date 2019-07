Business news: Marocco-Ue, accordo Pesca, navi europee in acque marocchine già da questa settimana

Le navi dei paesi europei dovrebbero essere autorizzate già questa settimana a pescare nelle acque marocchine conformemente all'accordo su agricoltura e pesca tra Unione europea e Marocco. Lo riferisce il quotidiano "Le 360". Almeno 128 imbarcazioni di paesi europei avrebbero già ottenuto le licenze per poter condurre attività di pesca in acque marocchine.