Business news: Algeria, investimenti diretti esteri aumentati del 22 per cento nel 2018

- L’Algeria ha visto un flusso di investimenti diretti esteri (Ide) pari a 1,506 miliardi di dollari nel 2018, corrispondente al 2,3 per cento degli investimenti fissi lordi. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad). Si tratta di un aumento del 22 per cento rispetto al flusso di 1,232 miliardi di dollari di Ide registrati nel corso del 2017, ovvero l’1,8 per cento degli degli investimenti fissi lordi di quell’anno. Da segnalare, inoltre, un aumento degli investimenti diretti esteri algerini, pari a 880 miliardi di dollari nel 2018. La consistenza degli investimenti diretti esteri, infine, è salita a 30,602 miliardi di dollari alla fine dello scorso anno, raggiungendo quota 17,0 per cento del prodotto interno lordo algerino. (Ala)