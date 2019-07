Business news: Arabia Saudita firma accordo partnership con Virgin Hyperloop One

- La Virgin Hyperloop One, unica azienda al mondo ad essere riuscita a testare la tecnologia hyperloop su vasta scala, ha annunciato una partnership di sviluppo con l’Autorità economica per lo sviluppo cittadino dell’Arabia Saudita (Eca) per condurre uno studio volto a realizzare la pista di hyperloop più lunga al mondo per test e certificazione, nonché un centro di ricerca e sviluppo e un impianto di produzione di hyperloop a nord di Gedda. Lo riferisce la stampa saudita. L’annuncio è stato fatto durante una visita di una delegazione dell’Eca alla sede di Virgin Hyperloop One a Los Angeles. Lo studio si concentrerà sulla King Abdullah Economic City (Kaec), centro di sperimentazione tecnologica situato a 100 chilometri a nord del porto di Gedda sul Mar Rosso. Il progetto, che includerà una pista di prova e certificazione di 35 chilometri, creerà opportunità per lo sviluppo di specifiche tecnologie di hyperloop e svilupperà competenze locali in Arabia Saudita ha sottolinea in una nota Virgin Hyperloop One. Lo studio faciliterà anche lo sviluppo di catene di approvvigionamento localizzate di hyperloop e l'accelerazione dei cluster di innovazione in tutto il regno. Parallelamente all'attuazione dello studio, il Prince Mohammad bin Salman College of Business and Entrepreneurship collaborerà alla pubblicazione di un documento accademico che delinei l'impatto economico di un centro di eccellenza Hyperloop nella Kaec. Inoltre, esperti del King Abdullah University of Science and Technology (Kaust) visiteranno la struttura di test Virgin Hyperloop One in Nevada per condurre una revisione tecnica, seguita dalla pubblicazione di un documento accademico. La tecnologia di Virgin Hyperloop One è caratterizzata da tubi depressurizzati che trasportano "baccelli" per passeggeri o merci su richiesta fino alla velocità di 1080 chilometri orari. La tecnologia hyperloop può ridurre i tempi di viaggio attraverso l'Arabia Saudita, aumentando esponenzialmente la connettività non solo attraverso il paese ma in tutto il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). Il viaggio da Riad a Gedda richiederebbe 76 minuti (attualmente oltre 10 ore) utilizzando il ponte terrestre sia per i passeggeri che per il trasporto merci, posizionando l'Arabia Saudita come porta di accesso per tre continenti. Il viaggio da Riad ad Abu Dhabi, negli Emirati, richiederebbe 48 minuti (attualmente oltre 8,5 ore). (Res)