Business news: Cina, riduzione tasse ha portato a risparmio di 170 miliardi di dollari nel primo semestre

- I tagli e le detrazioni fiscali recentemente introdotti in Cina hanno consentito alle aziende di risparmiare circa 1.170 miliardi di yuan (circa 170 miliardi di dollari) nella prima metà dell'anno. Lo attestano i dati ufficiali pubblicati dall'Amministrazione statale delle tasse cinese (Sta). Il settore privato ha tratto il massimo dalle riforme, con 671,2 miliardi di yuan (97 miliardi di dollari) di risparmi fiscali nel periodo, secondo la Sta. "I tagli e le riduzioni delle tasse hanno notevolmente migliorato la vitalità del business e una maggiore fiducia nel mercato", ha dichiarato Cai Zili, un funzionario della Sta. Per contrastare le pressioni al ribasso sull'economia, il governo cinese ha introdotto agevolazioni fiscali su larga scala per le piccole e microimprese e ha ulteriormente ridotto l'imposta sul reddito individuale. Nella prima metà dell'anno, le agevolazioni fiscali mirate hanno consentito alle piccole e microimprese di risparmiare 116,4 miliardi di yuan (16,9 miliardi di dollari). Nell'ultimo rapporto, China International Capital Corporation Limited (Cicc) ha previsto che l'effetto dei tagli fiscali su larga scala quest'anno raggiungerà probabilmente il suo picco nel terzo trimestre, supportando la redditività delle imprese e la crescita dei consumi. (Cip)